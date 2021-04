Des polices pour tous les projets!

Sur FrFonts.pro, vous pouvez télécharger des polices gratuitement et les utiliser sur votre site pour concevoir des titres, des citations, des paragraphes, des listes ou d'autres éléments de texte. Les kits proposés sont également faciles à installer sur MacOS, Windows et Linux, ou sur les éditeurs Photoshop, Figma, Sketch et Adobe InDesign. Si vous n'avez jamais rencontré d'installation de collections de polices, lisez les instructions détaillées.

Pour la commodité de la sélection des polices sur le portail, la sélection par catégories et un moteur de recherche intelligent fonctionnent. Lorsque du texte est entré dans le champ, un programme spécial recherche en temps réel des ensembles avec un mot-clé dans le nom. S'il existe une collection dans la base de données, une liste de liens apparaît dans la zone déroulante. Cliquer sur l'un d'eux redirige automatiquement vers la page avec une description détaillée de la famille.

Chaque police a sa propre page séparée, où tous les styles disponibles sont présentés sous une forme visuelle. Si vous avez utilisé le kit plus tôt, assurez-vous d'évaluer la qualité. Cliquez simplement sur l'icône avec votre doigt vers le haut ou vers le bas. Votre vote aidera les autres designers, webmasters et internautes à mieux comprendre la valeur d'une collection particulière.

Pour télécharger la famille que vous aimez, cliquez sur le bouton de téléchargement. Après avoir cliqué, une fenêtre s'ouvre avec une proposition de fournir une assistance matérielle ou sociale. Étant donné que le site ne fonctionne pas sur une base commerciale, notre équipe sera heureuse de tout don. En l'absence de possibilité de transfert d'argent, partagez un lien vers le portail dans les réseaux sociaux populaires.

Dans les archives téléchargées depuis le site, il n'y a pas que des styles de police aux formats TTF, EOT, WOFF et WOFF2. De plus, vous trouverez le fichier stylesheet.css avec les styles déjà définis pour la connexion via @ font-face. Grâce à cela, vous n'avez pas à perdre de temps à rédiger vous-même les règles.

Bien que des polices soient constamment ajoutées au portail, en raison des ressources limitées de l'administration, il est difficile de garder une trace de toutes les mises à jour. Vous nous aiderez beaucoup si vous envoyez un nom ou un lien vers un ensemble qui n'est pas dans le catalogue. Cliquez sur le bouton "Proposer la police", puis remplissez et envoyez le formulaire. Ajoutez la collection recommandée dès que possible.